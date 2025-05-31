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آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد

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  • آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد 1/5
  • آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد 2/5
  • آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد 3/5
  • آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد 4/5
  • آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد 5/5

 حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمّا بدر منها، مؤكدة تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني. 

وقد قابلت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل هذه اللفتة بصدر رحب، وقبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس. 

وجاءت زيارة آية سماحة لمشيرة إسماعيل بمبادرة من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للم الشمل، وحضور الفنان كريم فهمى كصديق مقرب للفنانة مشيرة إسماعيل.

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وكانت آية سماحة أكدت احترامها لأي قرار ستتخذه اللجنة ضدها، وذلك بعد التحقيق معها على إثر أزمتها مع الفنانة مشيرة إسماعيل.

وكتبت آية سماحة عبر حسابها على Facebook: "توجهت إلي نقابة المهن التمثيلية للتحقيق أمام اللجنة الموقرة برئاسة د/أشرف زكي ... وستستمر اللجنة في الانعقاد ويستمر التحقيق في خلال الأيام القادمة بإذن الله".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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