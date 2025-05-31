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حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمّا بدر منها، مؤكدة تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني.
وقد قابلت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل هذه اللفتة بصدر رحب، وقبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس.
وجاءت زيارة آية سماحة لمشيرة إسماعيل بمبادرة من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للم الشمل، وحضور الفنان كريم فهمى كصديق مقرب للفنانة مشيرة إسماعيل.
وكانت آية سماحة أكدت احترامها لأي قرار ستتخذه اللجنة ضدها، وذلك بعد التحقيق معها على إثر أزمتها مع الفنانة مشيرة إسماعيل.
وكتبت آية سماحة عبر حسابها على Facebook: "توجهت إلي نقابة المهن التمثيلية للتحقيق أمام اللجنة الموقرة برئاسة د/أشرف زكي ... وستستمر اللجنة في الانعقاد ويستمر التحقيق في خلال الأيام القادمة بإذن الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل في منزلها برفقة أشرف زكي وكريم فهمي.. صور حرصت الفنانة آية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها لتقديم اعتذارها الشخصي عما بدر منه إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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