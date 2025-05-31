تكريم شيري عادل في ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية

اختتمت مساء يوم الجمعة فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية برئاسة الكاتب والناقد ياسر محب، وذلك بعد خمسة أيام من الفعاليات الثقافية التي أقيمت في الفترة من 26 حتى 30 مايو الجاري، بمكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني.

وشهد حفل ختام المهرجان تكريم الفنانة شيري عادل، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني في السينما والتليفزيون.

كما شهد حفل الختام حضورا واسعا من نجوم الفن والإعلام والسفراء والدبلوماسيين الأجانب، وإعلان وتوزيع جوائز مسابقات المهرجان في مختلف فئاتها، بحضور لجان التحكيم المختلفة وعدد من صُنّاع الأفلام المشاركين.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل هو مشاركتها في مسلسل "الوصفة السحرية"، من بطولة من شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.