نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هي وبس".. عودة رضوى الشربيني على شاشة dmc قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الإعلامية رضوي الشربيني بموسم جديد من برنامجها "هي وبس" عبر شاشة dmc قريبًا، ويذكر أنه قد تصدرت الإعلاميه رضوى الشربيني مؤشرات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله الماضيه بعد الاعلان عن برنامجها الجديد بموسمه الجديد والذي يحمل اسم هي وبس.

و تعود للشاشة مرة أخرى لتقديم برنامجها المعروف والذى يحمل عنوان "هى وبس"، وذلك عبر شاشة قنوات DMC، بعد انتهاء تعاونها مع قناة CBC والذى دام لعدة سنوات.

رضوي الشربيني

برنامج هي وبس عبر شاشة قناة dmc

نبذة عن مشوار رضوي الشربيني الإعلامي

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في»، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة سي بي سي سفر

و ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي «هي وبس»، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة.

رضوي الشربيني

نجاح رضوي الشربيني ببرنامج "هي وبس"

و يشيد بها البعض ويراها نموذجا «للمرأة المتحررة القوية» ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من «حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع»، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها «بعدوة للرجال».

وردت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة.

رضوي الشربيني

نبذة عن رضوي الشربيني

و تزوجت رضوى وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها.

و ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كجم.

رضوى كانت متعلقة بوالدها الراحل حسب قولها، وتعتبر أن «أهم رجل في حياة أي بنت هو أبوها».





