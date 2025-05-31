نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة حفلات ٢٠٢٥ الأولى.. روبي الأكثر طلبا في الحفلات داخل وخارج مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعيش النجمة روبي حالة من النشاط الفني حاليًا حيث تعاقدت على إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من دول الوطن العربي بالإضافة إلى مصر؛ لتصبح روبي الأكثر طلبًا في الحفلات الغنائية بين نجوم الوطن العربي.

تتواجد روبي الليلة في العاصمة الأردنية عمان، حيث تحيي واحدة من أضخم حفلات الموسم، حيث تتواجد للمرة الأولى في الأردن بحفل غنائي مميز نفدت تذاكره خلال أيام من طرحها للجمهور.



وخلال ساعات تتواجد روبي في حفل غنائي مميز بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة بحضور جماهيري ضخم وباستعدادات مميزة من الجهة المنظمة.

كما تستعد روبي للمشاركة في مهرجان موازين بالمغرب، حيث ستحيي حفل افتتاح الدورة العشرين في 20 يونيو 2025 على منصة النهضة.

يأتي النشاط الغنائي لروبي بعد أن حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي بعد تقديمها مسلسل "اخواتي" بمشاركة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وعدد كبير من النجوم وخلال الفترة القادمة تقدم روبي لجمهورها مفاجآت غنائية جديدة.