شيري عادل تتألق بإطلالة أنيقة في حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

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أحمد جودة - القاهرة -

لفتت الفنانة شيري عادل الأنظار خلال حضورها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أُقيم مساء اليوم بمكتبة مصر الجديدة، حيث أطلت بإطلالة أنيقة وبسيطة عكست ذوقها الرفيع.

الفنانة شيري عادل من حفل ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

وحرصت شيري على التواجد ضمن فعاليات المهرجان كونها إحدى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة الفنانة ليلى علوي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بابتسامة هادئة وجاذبية لافتة.

وقد تفاعل الجمهور وعدسات المصورين مع إطلالتها، التي جمعت بين الكلاسيكية واللمسة العصرية، في أجواء احتفالية مميزة شهدت حضور عدد كبير من النجوم والدبلوماسيين وشخصيات ثقافية وفنية بارزة.

آخر أعمال شيري عادل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيري، مسلسل "الوصفة السحرية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتفاعل معه الجمهور ومع أحداثه التشويقية.

أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية" تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد.