آية سماحة تزور الفنانة مشيرة إسماعيل وتقدم اعتذارها لها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت اية سماحة على زيارة الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمّا بدر منها، مؤكدة تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني. وقد قابلت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل هذه اللفتة بصدر رحب، وقبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس.

وذلك بمبادرة من الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للم الشمل

وحضور الفنان كريم فهمى كصديق مقرب للفنانة مشيرة اسماعيل.

من زيارة آية سماحة لـ مشيرة إسماعيل

من زيارة آية سماحة لـ مشيرة إسماعيل

من زيارة آية سماحة لـ مشيرة إسماعيل

من زيارة آية سماحة لـ مشيرة إسماعيل

تفاصيل أزمة مشيرة إسماعيل وآية سماحة

شهدت الساحة الفنية المصرية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع، عقب الأزمة التي اندلعت بين الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل والفنانة الشابة آية سماحة، على خلفية غلق عيادة بيطرية في أحد العقارات السكنية بمصر الجديدة.



تطور الخلاف بين الطرفين ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدما أبدت آية سماحة اعتراضها العلني على قرار الغلق وهاجمت الفنانة مشيرة إسماعيل في منشور أثار استياء عدد كبير من الجمهور والوسط الفني.

ورغم اعتذار آية سماحة لاحقًا، إلا أن مشيرة إسماعيل رفضت الاعتذار، معتبرة ما حدث إساءة مباشرة لتاريخها الفني الذي بنته على مدار سنوات طويلة، وأكدت أنها لم تكن تعرف آية سماحة من قبل، وأن تدخلها في الشكوى كان يتعلق فقط بتحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري، وهو ما وصفته بـ«الكارثة».

وتدخلت نقابة المهن التمثيلية لاحتواء الموقف، حيث أعلنت أنها بصدد دراسة إلغاء تصريح العمل الخاص بآية سماحة، في اجتماع مجلس النقابة المقبل، بناءً على الشكاوى الواردة ضدها.