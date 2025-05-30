محمد ممدوح وطه الدسوقي في فيلم "دافنينه سوا" بعد العيد

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ المخرج وليد الحلفاوي بعد عيد الاضحى المبارك تصوير أحدث أفلامه " دافنينه سوا" والذي يجمع النجمين طه الدسوقي ومحمد ممدوح في إطار كوميدي.

كان قد تردد أن اسم الفيلم تايكون يومية إلا أنه قد أكدت المصادر أن اسم الفيلم دفنينه سوا وليس تايكون وبمبه الفيلم ينتجه رامي السكري وأحمد بدوي ومحمد حفظي، وينتظر وليد الحلفاوي عرض فيلمه الجديد درويش مع النجم عمرو يوسف في شهر يوليو القادم.

آخر أعمال طه الدسوقي:

ويذكر أن آخر أعمال فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة،فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.