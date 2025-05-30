الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان خالد سليم عن تلقيه رسائل تهديد من بعض المتابعين بسبب شخصيته في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الغاضبة من الجمهور تُعد دليلاً على قوة أداءه ونجاحه في تجسيد الدور.

خالد سليم .. تلقيت تهديدات بسبب وتقابل حبيب

وقال خالد، خلال تصريحات صحافية أدلى بها على هامش حضوره حفل "جوائز كأس إنرجي للدراما":

"بعض الجمهور أرسل لي رسائل تهديد من شدة كرههم لشخصيتي في المسلسل. قالوا لي: مش هتنزل الشارع لوحدك، أنت ونيكول، لأنكم هتتضربوا!"، مؤكدًا أن هذا الغضب يعكس مدى تأثر الجمهور بالعمل وواقعيته.

وأضاف: "مبسوط إن الجمهور وصل للوعي إنهم يتابعوا مسلسل من غير ما يكون فيه أي نوع من أنواع الاستخفاف بعقلهم".

وضم مسلسل "وتقابل حبيب" في بطولته كلاً من: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، محمود ياسين جونيور، إنجي كيوان...، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ويُعد مسلسل "وتقابل حبيب" التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020 وحصد نجاحاً كبيراً.