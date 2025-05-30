أحمد جمال .. لا جزء رابع من كامل العدد

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الفنان أحمد جمال سعيد في تصريحات خاصة لموقع "العين الإخبارية"، أن مسلسل "كامل العدد" لن يُستكمل بجزء رابع، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بناءً على رؤية صُنّاع العمل، من مؤلف ومخرج وشركة إنتاج.

وأوضح أحمد جمال قائلاً:

"القرار يعود إلى صنّاع المسلسل، وقد يكون السبب هو شعورهم بأن القصة وصلت إلى نقطة كافية من الاكتمال، وأن تقديم جزء إضافي لن يُضيف جديدًا للمحتوى".

وأضاف جمال: "أنا فخور جداً بما قدمناه. الأعمال التي ظهرت هذا العام، مثل 'ولاد الشمس' و'لام شمسية'، ناقشت قضايا اجتماعية حقيقية، وحققت تواصلاً مع الجمهور".

وأعرب عن امتنانه للتفاعل مع الجمهور قائلاً: "أنا بشكر الجمهور على المتابعة والدعم. شكراً لأنكم خلتونا جزء من بيتكم. أتمنى أن نستمر في تقديم أعمال تليق بحبكم".

وأوضح جمال أن لا مشاريع محددة لديه حالياً، لكنه يأمل في تقديم أعمال مشابهة في طبيعتها الفنية والموضوعية لما شاهده الجمهور في الفترة الأخيرة.

أحمد جمال ممثل شارك في أعمال درامية ذات طابع اجتماعي وكوميدي، كما عمل في الإخراج. قدّم أداءً تمثيلياً في أعمال مثل "كامل العدد" التي تناولت العلاقات الإنسانية بطريقة معاصرة. يتعامل مع اختياراته الفنية بشكل متوازن بين التمثيل والعمل خلف الكاميرا.