نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف أمينة خليل والمصور أحمد زعتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة أمينة خليل اليوم بحفل زفافها على المصور أحمد زعتر وسط الأهل والأصدقاء وحضور بعض الفنانين من الوسط الفني، ويذكر أن أمينة خليل قد احتفلت بحفل حنتها قبل أيام قليلة بحضور بعض الفنانات من الوسط الفني.

حفل زفاف الفنانة أمينة خليل

حفل زفاف أمينة خليل

حفل زفاف أمينة خليل

حفل زفاف أمينة خليل

تفاصيل حفل حنة أمينة خليل

وأُقيم حفل الحنّاء مساء (الأحد) في أجواء عائلية دافئة، اقتصر الحضور فيها على عدد من الأصدقاء المقرّبين من الوسط الفني، من دون أي تغطية إعلامية أو تصريحات رسمية. وشاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها على "إنستغرام" بصورة من الحفل ظهرت فيها أمينة بإطلالة بسيطة وناعمة، وعلّقت عليها مازحة: "مينمين هي العروسة... ليلة الحنّة"، في إشارة إلى أمينة خليل، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.

أمينة خليل

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل



من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، مشاركتها في بطولة مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الأخير وحقق تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل. وشاركها البطولة كل من: أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، علي قاسم، والطفل علي البيلي، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

أبطال مسلسل "لام شمسية"

ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.



قصة مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.