نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور فني رفيع وإقبال جماهيري كامل العدد.. "صوت وصورة" يضيء مسرح قصر النيل ويعيد روح أم كلثوم إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح قصر النيل، مساء الخميس 29 مايو، افتتاح العرض الموسيقي المسرحي "صوت وصورة"، وسط حضور جماهيري كامل العدد، وتغطية إعلامية واسعة، وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مصر والعالم العربي.

العرض، الذي يُجسد سيرة ومسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، حط رحاله في القاهرة بعد النجاح اللافت الذي حققه في موسم الرياض، ليفتتح أولى لياليه في مصر على المسرح الذي غنّت عليه أم كلثوم آخر مرة عام 1973.

وقدمت الفنانة مروة ناجي أداءً مبهرًا لأشهر أغنيات كوكب الشرق، مصحوبًا بسرد بصري ودرامي يجسد محطات من رحلتها الفنية، كما فاجأت الجمهور بأداء أغنية جديدة تم تلحينها خصيصًا للعرض، لتُشدو بها لأول مرة وسط تصفيق حار واحتفاء واسع من الحضور.

وتحول بهو المسرح إلى معرض مصغّر يحتوي على مقتنيات نادرة لأم كلثوم، حيث حرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية معها، في أجواء استحضرت عبق الزمن الجميل وروح العصر الذهبي للطرب العربي.

العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، وتشارك في تقديمه نخبة من الفنانين، ويهدف إلى تقديم تجربة موسيقية بصرية تدمج الصوت بالحكاية والمؤثرات، ليكون بمثابة آلة زمن فنية تعيد "الست" إلى جمهورها.

ومن أبرز الحضور: الدكتور أشرف زكي، الفنان أحمد عبد العزيز، النجمة وفاء عامر، سما إبراهيم، المخرج محمد عبد العزيز، المهندس أسامة الشيخ، النجم محمد أبو داوود، المخرج وائل إحسان، الإعلامية والبرلمانية هند رشاد، والإعلامية القديرة فريدة الزمر، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية العربية التي حضرت من خارج مصر.

وحظي العرض بإشادات واسعة من النقاد والحضور، الذين وصفوه بأنه "تحية فنية راقية لأيقونة الغناء العربي"، ومناسبة تستحق أن تُوثّق في ذاكرة الطرب العربي الحديث