بسام البريكان: MBC تدعم رؤية 2030 عبر تعزيز قطاع الإعلام والترفيه في المملكة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - في تصريحات خاصة..

- MBC كيان إعلامي متكامل يضم منصات رقمية وقنوات وإذاعات متنوعة

- السعودية أصبحت منارة للفنون والثقافة بفضل القوى الناعمة

- "MBC أكاديمي" مبادرة لدعم المواهب السعودية وبلورة أفكارها الفنية

- عودة برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" قريبا على شاشة MBC

- الشراكة القوية بين MBC والهيئة العامة للترفيه وروتانا سر نجاح جميع الفعاليات

- السياح الروس والأوروبيون يتجولون في شوارع المملكة لأول مرة

- التعاون المثمر لـ MBC يعزز مكانة السعودية كوجهة ثقافية وترفيهية عالمية

أكد بسام البريكان، مدير عام الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في "مجموعة MBC"، أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم منارة للفنون والثقافة، مشيرا إلى أن هذا التحول يعكس قدرة "القوى الناعمة" في إحداث تغييرات جذرية في المشهد الثقافي والاجتماعي، لدعم رؤية 2030 عبر تعزيز قطاع الإعلام والترفيه في المملكة.

وأوضح البريكان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الفني" أنه يلاحظ الآن تزايد أعداد السياح من روسيا وأوروبا يتجولون في شوارع الرياض ومختلف المناطق الأخرى، وهو مشهد لم يكن مألوفا في السابق، مما يدل على النقلة النوعية التي شهدتها العاصمة السعودية في مجال السياحة والترفيه، وأن هذه التطورات تعكس رؤية المملكة الطموحة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

بسام البريكان

وأشار البريكان إلى تجربته الشخصية في الدراسة، حيث درس إذاعة وتلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الوضع الحالي للشباب السعودي يشهد طفرة علمية كبيرة على مستوى الجامعات المحلية.

وأضاف أن ما كان يعيشه أثناء دراسته من ضيق في المساحات الفنية وفرص التعلم لم يعد موجودا الآن، فاليوم الجامعات السعودية توفر برامج تعليمية متقدمة في الفنون والإعلام وغيرهما، مما يلغي الحاجة للسفر إلى الخارج للحصول على هذه الخبرات، وهذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتطوير التعليم العالي في المملكة وفتح آفاق جديدة للشباب السعودي لاستكشاف مواهبهم وتنميتها.

بسام البريكان

وعن مبادرة "MBC أكاديمي"، أوضح البريكان أن الهدف منها هو دعم المواهب السعودية الشابة، وبلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع فنية وإعلامية ملموسة، بالإضافة إلى احتواء هذه المواهب وتوفير البيئة المناسبة لنموها، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين الشباب من لعب دور فعال في صناعة الإعلام والترفيه، مما يسهم في بناء مستقبل إعلامي مزدهر يعكس الهوية الثقافية للمملكة.

كما كشف البريكان عن عودة برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" إلى الشاشة قريبا، مؤكدا أن هذه البرامج تحظى بشعبية كبيرة وتعتبر من أبرز الإنتاجات التي تقدمها "مجموعة MBC"، مضيفا أن المجموعة ليست مجرد قنوات تلفزيونية فقط، بل هي كيان إعلامي ضخم يضم أذرعا متعددة تشمل المنصات الرقمية، والإذاعات، والقنوات الفضائية، مما يتيح لها الوصول إلى جمهور واسع ومتعدد الاهتمامات، مشيرا إلى أن هذا التنوع في الوسائط يعزز من قدرة المجموعة على تقديم محتوى متنوع ومبتكر يلبي تطلعات المشاهدين في العصر الرقمي.

بسام البريكان

كما تطرق البريكان أيضا إلى العلاقة القوية بين "مجموعة MBC" والهيئة العامة للترفيه وشركة "روتانا"، مؤكدا أن هذه الشراكة هي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح المجموعة في تنظيم فعاليات كبرى ومميزة على مستوى المملكة والمنطقة، مثل حفل "جوي أوورد - Joy Awards" الأخير وغيرها من الفعاليات الكبرى.

وأشار إلى أن التعاون المثمر بين هذه الجهات يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه والصناعات الثقافية، ودعم الاقتصاد الإبداعي في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي في هذا المجال.