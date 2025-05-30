ظهور أم كلثوم بـ "الهولوجرام " على مسرح قصر النيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيم العرض الموسيقى المسرحي "الصوت والصورة" لتجسيد حياة كوكبة الشرق أم كلثوم من مشاهد واغاني.



وقدمت مروة ناجي عدة اغاني لكوكبة الشرق مع تغير مظهرها لملابس ام كلثوم في كل أغنية ومن أبرز تلك الأغاني يا ليلة العيد، بالإضافة إلى ظهور كوكبة الشرق أم كلثوم بخاصية الهولوجرام على مسرح قصر النيل وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وتعيد مروة ناجي إحياء روائع كوكب الشرق في عرض استثنائي على طريقة آلة الزمن، يسافر فيها الجمهور للزمن الجميل يمزج بين التمثيل والسرد الدرامي والاستعراض والغناء الأوركسترالي مع تقنية الهولوجرام ثلاثية الأبعاد لتجسيد مشاهد واقعية من حياة أم كلثوم وأبرز محطاتها مع تقديم توليفة من أعمالها مع مفاجأة تقديم أغنية جديدة من أغانيها لم تظهر بعد للنور.



ويقدم العرض "الميوزيكال" لأول مرة على مسرح قصر النيل التاريخي الذي شهد آخر حفلات أم كلثوم قبل رحيلها، ويعد استكمالا لنجاح سلسلة عروض "صوت وصورة" التي تقدم سيرة أم كلثوم بشكل عروض أوركسترالية حية مع تقنية الهولوجرام، بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى تقديمها في موسم الرياض بالسعودية والكويت وتكمل رحلته الدولية في مصر لأول مرة.



ويجمع عرض "صوت وصورة" بين التجسيد الدرامي المسرحي لحياة كوكب الشرق مع المؤثرات البصرية والموسيقى الحية الأوركسترالية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، والعرض من تأليف محمد زكي وإخراج مصطفى عبد السلام.