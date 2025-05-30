نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ريستارت" لتامر حسني يشعل موسم العيد: رقم قياسي جديد في يومه الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم “ريستارت” للنجم تامر حسني انطلاقة استثنائية في شباك التذاكر، حيث سجّل أعلى عدد من الحجوزات في يومه الأول منذ طرحه في دور العرض يوم الخميس 29 مايو، متفوقًا بذلك على فيلمه السابق “بحبك” (2022) الذي كان يُعد الأعلى حجزًا وإيرادًا في تاريخ السينما العربية حتى اليوم.

الفيلم، الذي ينافس بقوة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025، أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور المصري والعربي، إذ أجمع المشاهدون على أنه عمل مختلف يمزج بين الكوميديا والرسالة الاجتماعية، ويناقش قضايا العصر بأسلوب خفيف وذكي.

بوستر فيلم “ريستارت”

أحداث فيلم "ريستارت"

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت. بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.



طاقِم عمَل فيلم "ريستارت"

يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.