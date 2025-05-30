المخرج محمد محمود يُمثل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في Madrid Film Awards 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك المخرج المصري محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في فعاليات Madrid Film Awards (MADFA) لعام 2025، في خطوة تعكس التعاون الثقافي بين مصر وإسبانيا.

يُعد Madrid Film Awards من أبرز الجوائز السينمائية الدولية في أوروبا، حيث يُقام سنويًا في العاصمة الإسبانية مدريد، ويستقطب مشاركات من أكثر من 120 دولة.

تضم الجائزة أكثر من 20 فئة تنافسية، منها أفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم طلابي، بالإضافة إلى جوائز للإخراج، التصوير، الموسيقى، والتمثيل.

تأتي مشاركة المخرج محمد محمود في إطار تعزيز الحضور المصري في المحافل السينمائية الدولية، وتوسيع شبكة التعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وفعاليات عالمية مرموقة مثل MADFA، وانفتاحه المتزايد على المستوى الدولي بشكل كبير.



يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث استقبل نحو 3 آلاف فيلم في دورته الحادية عشرة، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد به خاصة بعدما أصبح مؤهلًا لتصفيات الأوسكار.