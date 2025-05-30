نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ دوت الخليج الفني: "ليلى علوي صاحبتي وعشرة عمري.. والمنافسة بينا شريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية المُقام في مكتبة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتحدثت إلهام شاهين في حوار خاص لـ دوت الخليج عن دعمها وحبها الشديد للنجمة ليلى علوي، وظهورها في فيلم "ريستارت" مع تامر حسني.



إلهام شاهين تدعم ليلى علوي وتشيد بها

وقالت إلهام شاهين: "ليلى علوي صديقة وعشرة عمر طويلة، اشتغالنا في أعمال مع بعض ونجحنا آيضًا مع بعض، حيث بدأنا من أول سنة سويًا".

منافسة شريفة بلا خصومة

أما عن وجود منافسة بينها وبين ليلى علوي قالت: "ممكن أن توجد بيننا منافسة شريفة بكونها تريد أن تعمل عملًا جميلًا وأنا آيضًا كذلك، فالمنافسة ليست معناها إننا ضد بعض إطلاقًا".



ليلى علوي تساند كارول سماحة في أزمتها

وعن مساندتها للمطربة كارول سماحة قالت: "أنا بحب أهل الفن أو ي أو ي كلهم سواء كانوا ممثلين، مطربين، في كل المجالات، أنا بحترم أهل الفن الـ أنا منهم وبعتبرهم أسرتي، وبالتأكيد اي شخص منهم في موقفٍ ما يجب أن يجدني بجانبه".

ظهورها المفاجئ في فيلم "ريستارت"

وعن ظهورها في فيلم "ريستارت" مع تامر حسني قالت: "أنا مش بعتبر نفسي مثلت في الفيلم ده لأني طالعة إلهام شاهين مش بمثل دور عبارة عن مشهد فقط نظرًا لإن ناس كتير فاهمة إني موجودة في الفيلم".

كلمة لـ ليلى علوي من إلهام شاهين



وعن كلمتها لليلى علوي بخصوص تكريمها قالت: "بحبك أو ي وانتي تستاهلي اكيد التكريم لإنك تارخ طويل ومشرف وقدمتي أعمال عظيمة وآيضًا أنا مش بحبك بس كفنانة بحبك كأختي وصاحبتي الجدعة جدًا إلى في كل المواقف تلاقيها حاضرة".

نبذة عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يُعد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية منصة فنية وثقافية تحتفي بالتنوع والإبداع في الفضاء الفرنكوفوني، حيث تنطلق الدورة الخامسة هذا العام برئاسة الناقد السينمائي د. ياسر محب، وتستمر فعالياته حتى 30 مايو، مقدّمة خمس مسابقات تشمل الروائية الطويلة، والقصيرة، وأفلام الكارتون، وأفلام الذكاء الاصطناعي. يشهد المهرجان تكريمًا لرموز فنية بارزة مثل ليلى علوي، واحتفاءً بمحطات تاريخية مهمة كذكرى مئوية أم كلثوم، ويولي اهتمامًا خاصًا بالسينما الفلسطينية، في إطار رؤيته لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل السينمائي.