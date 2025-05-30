القاهرة - محمد ابراهيم -

كرمت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور إيهاب صبري، أستاذ الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، بعد قبول بحثه العلمي "رؤية استراتيجية لتطوير أطر النقد الموسيقي الرقمي في سباق التنمية المستدامة بمصر" ضمن المؤتمر العلمي الدولي الثامن للأكاديمية الذي أقيم في مايو الحالي 2025 تحت عنوان "دور الفنون في التنمية المستدامة".

رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث "رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي"

وأعرب صبري، عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الذي وصفها بأنها "راعية الفن والثقافة والبحث العلمي"، معربا أيضا عن سعادته باستلام شهادات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لأكاديمية الفنون عن بحثيه العلمي، كذلك حصوله على شهادة مشاركته في دورة مبادئ صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مقدما لها وافر الشكر على هذا التكريم.

يشار إلى أن الدكتور إيهاب صبرى، يعمل مدرسا للموسيقى في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، نشرت له عدد من الكتب والدراسات منها "الموسيقى بين الفن والفكر" و"سمات النقد الموسيقى المعاصر فى مصر" و"فن الموسيقى السينمائية"، كذلك لديه مقاربات نقدية نشرت في عدد من الصحف والمجلات الفنية والثقافية المتخصصة من بينها "أدب ونقد".