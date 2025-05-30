نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل عوض لـ“دوت الخليج الفني”: "سعيد بمشاركتي في التحكيم.. و”كريستال” أجمل تجربة استعراضية في السينما") في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالمخرج عادل عوض في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية المُقام في مكتبة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتحدث عادل عوض في حوار خاص لـ دوت الخليج الفني عن رأيه في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، وعن كواليس فيلم "كريستال"، وآيضًا عن نوعية الأفلام التي تفتقدها السينما.

رأي عادل عوض في عادل عوض في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية والفعاليات التي يقدمها



قال عادل عوض: "والله أنا سعيد إني عضو لجنة تحكيم وسعيد بحضوري وسط هذه الباقة المهمة".



أما عن نشر المهرجان لثقافات مختلفة وأفكار جديدة قال عادل عوض: "طبعًا المهرجان بينشر ويقدم ثقافات جديدة، وبكون سعيد وأنا بتفرج على أنواع سينما مختلفة".



كواليس فيلم "كريستال" لـ شريهان

قال عادل عوض: "أنا كنت بحكيلها وكنت بسليها علشان مكسور ضهرها، ولاقيت بعد ما إنه ا خفت وقامت وده كان معجزة قالتلي إنه ا عايزه تعمل الفيلم".



تمنياته للدورات القادمة من المهرجان

قال عادل عوض: "أتمنى اشوف المهرجان مستمر ومستمر ومستمر".



وعن رأيه باحتفال المهرجان بمئوية أم كلثوم قال عادل عوض: "ده شئ يسعدني جدا ودي حاجة جميلة".



وعن أكثر الأغاني قربًا لقلبه قال: "لا أغاني كتير كلها بحبها مفيش حاجة ليها مش بحبها، في حد مش بيحب حاجة لأم كلثوم".

المخرج عادل عوض ورئيس المهرجان دكتور ياسر محب



أقرب الأعمال لقلب المخرج عادل عوض

أما عن أكثر أعماله أقرب لقلبه أثناء تصويره قال عادل عوض: "كل أعمالي قريبين لقلبي، "العقرب" كنت بحبه فيلم سيكو دراما، كنت بحب فيلم "تحت الصفر" لأسامة أنور عكاشة، وآيضًا بحب فيلم "كريستال" آخر فيلم استعراضي حصل في تاريخ السينما المصرية، كما أن فيلم العقرب كان سيكو دراما، فيلم "شباب على الهوا" كان فيلم سياسي نفسي أشوف إنه يتعمل تاني ومتعملش، بحب إيما وسيما والكليبات إلى عملتها، بحب كل حاجة عملتها وهي في دمي".



نوعية الأفلام التي تفتقدها السينما

وعن نوعية الأفلام التي تفتقدها السينما أجاب لنا: "الأستعراضي غير موجود، وأفلام الرعب غير موجودة، الأفلام السيكو دراما غير موجودة، الأفلام التاريخية غير موجودة، حيث الأكثر عملًا حاليًا هو الأكشن والكوميدي".

نبذة عن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يُعد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية منصة فنية وثقافية تحتفي بالتنوع والإبداع في الفضاء الفرنكوفوني، حيث تنطلق الدورة الخامسة هذا العام برئاسة الناقد السينمائي د. ياسر محب، وتستمر فعالياته حتى 30 مايو، مقدّمة خمس مسابقات تشمل الروائية الطويلة، والقصيرة، وأفلام الكارتون، وأفلام الذكاء الاصطناعي. يشهد المهرجان تكريمًا لرموز فنية بارزة مثل ليلى علوي، واحتفاءً بمحطات تاريخية مهمة كذكرى مئوية أم كلثوم، ويولي اهتمامًا خاصًا بالسينما الفلسطينية، في إطار رؤيته لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل السينمائي.