نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام وعمرو سعد وحمادة هلال، نجوم "MBC مصر دراما" خلال شهر يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

القاهرة، 29 مايو 2025: خريطة درامية مميزة ومتنوعة تُقدمها قناة "MBC مصر دراما" خلال شهر يونيو تُناسب كل الأذواق وتُرضي كل المُشاهدين، حيث تعرض بداية من غدًا "الجمعة" عدد من الأعمال الدرامية تبدأ في تمام السابعة مساءً بالمُسلسل الإجتماعي "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، نسرين أمين، وائل نور، صلاح عبد الله، أحمد فتحي، مصطفي أبو سريع، أحمد حلاوة، صبري عبد المنعم، وآخرين، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

عادل إمام،عمرو سعد، حمادة هلال، أمينة خليل، كريم محمود عبد العزيز نجوم "MBC مصر دراما" خلال شهر يونيو

ويليه في تمام الثامنة مساء مُسلسل "استاذ ورئيس قسم"، من بطولة النجم الكبير عادل إمام، نجوى ابراهيم، أحمد بدير، أحمد راتب، هيثم أحمد زكي، محمد الشقنقيري، طارق عبد العزيز، رشا مهدي، وطارق الإبياري، ومحمد عبد الرحمن، وصفاء الطوخي،أحمد حلاوة، وضياء المرغيني، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ويوسف فوزي، وعبد الرحمن ابو زهرة، ورشوان توفيق، وسميرة عبد العزيز، وياسر علي ماهر، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان. ويعقبه في التاسعة مساءً مُسلسل "المداح أسطورة الوادي"، من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وآخرين..، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي تمام العاشرة مساءً بداية من يوم السبت تعرض مسلسل "الهرشة السابعة" من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، حنان سليمان، محمد محمود، عماد رشاد، وآخرين...، من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، ومن إخرج كريم الشناوي.

وفي الساعة الحادية عشر مساء الجمعة تعرض مُسلسل "يونس ولد فضه" بطولة عمرو سعد، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبه مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبد البديع، حسن عيد، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.