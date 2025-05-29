القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أسماء جلال علي دعم المصابين بالتوحد من خلال دعوة جمهورها علي الاشتراك في تطبيق إلكتروني يدعم هؤلاء الحالات.

أسماء جلال تدعو جمهورها لدعم تطبيق إلكتروني للمصابين بالتوحد

وقالت أسماء جلال في فيديو نشرته على صفحتها علي موقع انستجرام: "أنا نزلت التطبيق وده عن طريقه نقدر نكون صداقات جديدة مع أطفال عندها توحد، نقدر نلعب معاهم كورة، نتكلم عن كتاب، ندخل سينما مع بعض".

وأضافت أسماء جلال: "ويقدرا يحضروا التصوير في اللوكيشن، ولو في دور مناسب لهم يقدروا يمثلوا، الفكرة عجبتني جدا وبشجعكم إنتم كمان تنزلوا التطبيق وتتعرفوا على الأطفال، عشان نساعد عدد صحابهم يكتر والعيلة تكبر أكتر وأكتر، ونقدر نعمل معاهم نشاطات مختلفة".

ابطال مسلسل اشغال شقة يدعمون تطبيق إلكتروني لمصابين التوحد

سبق، وقام الفنان هشام ماجد والفنان مصطفى غريب بتوجية رسالة إلى جمهورهم دعوهم فيها إلى المشاركة في هذا التطبيق، ودعم المصابين بالتوحد.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية اخري، انضمت أسماء جلال إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، أمام النجم عمرو يوسف.

اخر اعمال أسماء جلال

وكان اخر اعمال أسماء جلال هو فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذي عرض مؤخرا ومأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، لكنها مرتبطة بشيء ما.

كما عرض لأسماء جلال في رمضان الماضي مسلسل "أشغال شقة جدا"، من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وعدد من ضيوف الشرف منهم إنتصار وإيمان السيد ونهى عابدين وإنعام سالوسة ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.