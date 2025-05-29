"السادة الأفاضل".. كريم الشناوي يعلن بدء تصوير أحدث أفلامه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج كريم الشناوي عن بدء تصوير أحدث أفلامه “السادة الأفاضل” من بطولة النجوم محمد ممدوح وطه دسوقي.

كريم الشناوي يعلن بدء تصوير أحدث أفلامه

وشارك كريم الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة من كلاكيت الفيلم، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

بدء تصوير فيلم "السادة الأفاضل"

ونشر كريم الشناوي صورة من كلاكيت الفيلم، معلقًا: “أول يوم تصوير السادة الأفاضل بسم الله توكلنا على الله انتظرونا قريبًا”.

آخر أعمال كريم الشناوي

وكان آخر أعمال كريم الشناوي هو مسلسل “لام شمسية” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني 2025، من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.

قصة مسلسل لام شمسية

وتدور قصة مسلسل لام شمسية، حول الطفل “يوسف” الذي تعدى عليه مدرسة، وصديق والده “وسام”، حيث كان يلامس أجزاء خاصة في جسد الطفل، كما جعله أيضًا يلامس أجزاء خاصة في جسده، وكان يطلق عليها “لعبة سر” وأقنعه بعدم إخبار أحد بما يفعله معه وبالأخص والديه، وعندما شعر الطفل بالخوف وعدم الأمان سرد لوالده كل ما حدث معه من صديقه.