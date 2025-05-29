بالصور.. هايدي رفعت ومصطفى منصور يحتفلان بخطوبتهما في أجواء رومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الثنائي هايدي رفعت ومصطفى منصور بخطوبتهما في أجواء رومانسية، داخل أحد الأماكن المخصصة لإقامة المناسبات.

هايدي رفعت ومصطفى منصور يحتفلان بخطوبتهما

وحرص الثنائي علي الاحتفال وسط أجواء عائلية خاصة، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

ارتباط هايدي رفعت ومصطفى منصور

سبق، وأعلن مصطفى منصور ارتباطه بـ هايدي رفعت، في بداية هذا العام، أثناء حضورهما العرض الخاص لفيلم الدشاش، بطولة الفنان محمد سعد، والذي عُرض في بداية العام الجاري 2025.

آخر أعمال هايدي رفعت

وكان اخر اعمال هايدي رفعت هو مسلسل «حكيم باشا»، الذي عرض في رمضان الماضى، وهو من بطولة كل من مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

آخر أعمال مصطفى منصور

وكان اخر اعمال مصطفى منصور مسلسل بـ 100 راجل الذي عرضه رمضان الماضي، وينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.