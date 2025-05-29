حلا شيحة تطلق محتوى قرآن كريم على اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الفنانة حلا شيحة محتوى قرآن كريم على اليوتيوب، ونشرت أول فيديو لها للحديث عن القرآن الكريم.

حلا شيحة تطلق محتوي قرآن كريم علي اليوتيوب

وكشفت حلا شيحة خلال الفيديو أنها ستتحدث خلال سلسلة فيديوهات عن سر ارتباطها بالقرآن الكريم، وكيف أنه سبب في هدايتها، وقالت إنه حتى في فترات ابتعادها كانت آيات القرآن الكريم بداخلها، وهي من هدتها للطريق المستقيم مرة أخرى.

حلا شيحة تتحدث عن سر ارتباطها بالقرآن الكريم

واوضحت حلا شيحة عن سبب تفكيرها في أن تتناول آيات القرآن الكريم وتشرحها على اليوتيوب، توضح سبب قوتها في العودة للحجاب مرة أخرى واتخاذها لقرار الاعتزال الصعب، أنها لن تتناول الآيات كمفسرة ولكن ستتناوله كفهم شخصي مستوحى من تجربتها الشخصية.

آخر أعمال حلا شيحة

وكان آخر أعمال حلا شيحة هو مسلسل إمبراطورية ميم الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبدالقدوس ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسيرة حلا شيحة

بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 حيث قدمت خلال الـ 22 عاما 15 عملا فنيا فقط بدأتها عام 1999 بثلاث مسلسلات، وهي «الرجل الآخر» مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «نسر الشرق» مع الفنانة تيسير فهمى، ومسلسل «كلمات» مع حسين فهمى. وبعد ذلك قدمت فيلم «ليه خلتنى احبك» عام 2000 بجوار كريم عبدالعزيز ومنى ذكى وأحمد حلمى، في 2001 قدمت حلا شيحة، فيلم «السلم والثعبان»، مع الفنان هانى سلامة، فيلم «سحر العيون» عام 2002، والذي شاركت فيه بجانب عامر منيب ونيللي كريم ومحمد لطفي، فيلم «تايه فى أمريكا» والذي قدمته مع الفنان خالد النبوى.