ياسر جلال يهنئ ابنته بتخرجها من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان ياسر جلال ابنته قدرية علي تخرجها من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور"، وشارك عبر حسابه بموقع إنستجرام صور تجمعهم سويا بروب التخرج.

ياسر جلال يهنئ ابنته بتخرجها من الثانوية

وعلق ياسر جلال علي الصور: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور" بتفوق مشاء الله، فخور بيكي يا دادو "

أحدث أعمال ياسر جلال

ومن ناحية أخرى، يشارك ياسر جلال في مسلسل "للعدالة وجه آخر"، المقرر عرضه الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة المسلسل كلٌ من: أروى جودة، محمد جمايكا ونوران ماجد، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو يتكوّن من 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يتخلّله التشويق والإثارة.

اخر اعمال ياسر جلال

وكان اخر أعمال الفنان ياسر جلال هو جودر 2، الذي تم عرضه رمضان 2025، من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.

قصة مسلسل جودر 2

و قصة مسلسل "جودر 2" مستوحاة من حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة، ويركز على قصة "جودر الصياد" ابن التاجر عمر، وما يواجهه من تحديات ومغامرات مع إخوته، وتعتبر شخصية جودر من الشخصيات المحورية في "ألف ليلة وليلة"، حيث تظهر في العديد من الليالي، تحديدًا من الليلة 608 إلى الليلة 633.