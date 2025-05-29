مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان كتاب مفتوح وتتصدر التريند..فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - مصطفى كامل يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان كتاب مفتوح ..فيديو

طرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، الذى طرح أولي أغانيه مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

أغنية كتاب مفتوح تعتبر ثاني أغاني ألبومه الجديد وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح مؤخرا مصطفى كامل أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب. كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.