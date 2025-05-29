فيلم "سيكو سيكو" يكتفي بتحقيق 410 ألف في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم “سيكو سيكو” بطولة النجمان عصام عمر وطه دسوقى، إيرادات شباك التذاكر منذ عرضه في موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 410،037 جنيهًا فقط من عرضه ولكن منذ عرض فيلم المشروع x تراجعت أيرادات فيلم سيكو سيكو لأتجاه الجمهور محو الفيلم الجديد.

تفاصيل فيلم “سيكو سيكو”

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.