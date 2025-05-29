نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم نهال سليم بلقب "جولدن كوين" خلال حفل اكتشاف المواهب.. بحضور نجوم الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل اكتشاف المواهب الذي أُقيم مساء أمس في التجمع الخامس تكريم المطربة نهال سليم بعد حصولها على لقب "جولدن كوين"، وذلك وسط حضور عدد من نجوم الفن وأعضاء لجنة التحكيم.

أعضاء لجنة التحكيم

تكوّنت لجنة التحكيم من الفنان عصام كاريكا، والفنانة عايدة رياض، والفنانة رنا سماحة، والفنانة إلهام عبد البديع، حيث قاموا بتقييم المشاركين في المسابقة التي هدفت لتسليط الضوء على المواهب الشابة، كماحضر الحفل أيضًا الفنانة عبير فاروق، وصفحية دوت الخليج الفني هبة أحمد.

معلومات عن نهال سليم

قدمت نهال سليم مؤخرًا عددًا من المشاركات المتنوعة، من بينها ظهورها في إعلان تابع لإحدى الشركات الكبرى، كما أجرت حوارا صحفيا مع أحمد الخولى رئيس مجلس إدارة لإحدى القرى السياحية، كما قامت بعمل دعايا لإحدى منتجات العناية بالبشرة.

كما قدمت أيضًا مسرحية "عودة كليوباترا" وشاركها في بطولتها مجموعة من الفنانين الشباب، وقدمت خلالها دور الملكة برينكي، وخضعت لجلسة تدريب إعلامي قدمتها المذيعة ريهام الصيرفي من قناة صدى البلد.