نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى جميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومي "دار الأوبرا المصرية" الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس 29 مايو 2025 وتقدموا له بخالص العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويتم إعلان موعد صلاة الجنازة ودفن الجثمان وليلة العزاء في حينه.

أعمال أخرى للأوبرا

ضمن فعاليات وزارة الثقافة توالي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك فى التاسعة مساء السبت ٣١ مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها فوق الشوك، ياوابور قولى، مين عذبك، سهرت منه الليالى، لست قلبى، موال أمتى الزمان، أغار من قلبى، قلبى بيقولى كلام، إلا انت، أه لو تعرف، بصراحة، سكن الليل وليلة حب.. أداء الفنانين آيات فاروق،محمد طارق، أحمد عصام وأحمد عادل.

الجدير بالذكر أن سلسلة وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى .