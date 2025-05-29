نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم العراقي يطرح ألبومه الجديد مكوّن من 5 أغانٍ عراقية وموال وأغنية سعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي، أحدث ألبوماته الغنائية، والذي يضم خمس أغانٍ عراقية، وأغنية من اللون الغنائي السعودي، وموالًا واحدًا، في توليفة فنية غنية تعكس حرصه على تقديم أعمال تحمل الهوية الطربية الأصيلة مع لمسة معاصرة.



وجاء الألبوم من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتم طرح جميع أغانيه الستة والموال عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إضافة إلى جميع المنصات الموسيقية المتخصصة في بث الأغنيات، حيث جمع الألبوم الجديد نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاونوا مع حاتم في تقديم محتوى متنوع فنيًا ووجدانيًا، واستطاع من خلاله أن يدمج بين الإحساس العراقي الأصيل والتجديد الموسيقي الذي يخاطب ذائقة الجمهور العربي.

وكان من بين الأغاني المصوّرة من الألبوم، أغنية "وينه وينه"، التي جاءت بكلمات قصي عيسى، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع محب الراوي، وهي عمل رومانسي حمل الكثير من الشجن والحنين، تم تصويره بأسلوب بصري معبّر تحت إدارة المخرج ساري.



إلى جانب أغنية "يا سعد حظي"، وهي الأغنية السعودية الوحيدة في الألبوم، من كلمات مبشر، وألحان أدهم هادي، وتوزيع نور هاشم، والتي ظهرت برؤية إخراجية أنيقة أيضًا مع المخرج نفسه، وتم تصويرهما ما بين دبي ورأس الخيمة بدولة الإمارات.

كما تضمّن الألبوم أغنية "اتنازل وردلك" التي كتبها علي ستار، لحّنها عبدالله الهميم، ووزّعها موسيقيًا نور هاشم، وقدّمت قصة عاطفية بأسلوب درامي غني. كذلك برزت أغنية "ودّيني وياه" كلمات ضياء الميالي، ألحان حاتم العراقي، وتوزيع أحمد الجوزي، التي حملت توقيعًا شخصيًا من الفنان بتلحينه لها.

ومن الأعمال اللافتة أيضًا، أغنية "قسمتي" من كلمات علي رياض، ألحان عبدالله الهميم، وتوزيع إحسان صادقي، التي عبّرت عن تجربة وجدانية مؤثرة، فيما جاءت أغنية "سبع مليار"، وهي من كلمات كرار الحلفي، ألحان ثائر حازم، وتوزيع لؤي عامر، برؤية إنسانية عكست المعاني الوجدانية المشتركة بين البشر، وتم تصويرها أيضًا بطريقة الفيديو كليب مع المخرج إيهاب الراشد.

ويختتم حاتم الألبوم بموال "ليل المحبّين" من كلمات حيدر الساعدي، وتوزيع أحمد الجوزي، بصوته العذب المعروف في غناء المواويل العراقية التي تلامس الإحساس بعمق وصدق.

ويُعد هذا الألبوم امتدادًا لمسيرة حاتم العراقي الزاخرة بالعطاء، حيث يواصل من خلاله الحفاظ على مكانته كأحد أعمدة الأغنية العراقية، مقدمًا لجمهوره أعمالًا ناضجة وراقية، تواكب ذوق الجمهور وتستحضر إرث الفن الأصيل.