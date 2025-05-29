راغب علامة يلتقي فخامة الرئيس العماد جوزيف عون ويُشيد بالعهد الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة لافتة تحمل الكثير من الدلالات الوطنية والفنية، التقى السوبر ستار راغب علامة يوم أمس بفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، في زيارة رسمية حملت طابعًا من التقدير والاحترام، حيث حرص النجم اللبناني على تهنئة فخامته بتوليه رئاسة الجمهورية، متمنيًا له النجاح في قيادة لبنان نحو مستقبل مشرق.

وقد شارك راغب صورة اللقاء على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا إياها بكلمات معبّرة جاء فيها:“تشرفتُ اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ⁧‫#جوزيف_عون‬⁩، الذي لطالما، ومنذ أن عرفناه قائدًا للجيش، حلمنا بوصوله إلى سدّة الرئاسة، إيمانًا منا بأن الوطن بحاجة إلى رئيس يتحلى بصفاته الوطنية، الأخلاقية، والإنسانية.”

وأضاف علامة في منشوره:“وها هو اليوم على رأس الدولة، يعمل جاهدًا لإعادة ⁧‫#لبنان‬⁩ منارةً للشرق، والبلد الثاني لكل أشقائنا في الوطن العربي… كلنا أمل وتفاؤل وثقة بوجودك، فخامة الرئيس، لإعادة أيام العزّ إلى لبنان… وطنٌ واحد، شعبٌ واحد، سيّد، حر، مستقل.”

اللقاء الذي وصفه راغب بـ”الودي والمثمر” تخلّله حديث مطوّل عن الواقع الفني في لبنان، حيث طلب الرئيس عون من السوبر ستار تكثيف نشاطاته الفنيةّ في بلده الأم خلال المرحلة المقبلة، لا سيّما مع المؤشرات الإيجابية لعودة الزخم السياحي العربي إلى لبنان، ما يبشّر بموسم صيفي واعد حافل بالمهرجانات والحفلات.

وأكّد علامة خلال اللقاء حرصه على أن يكون جزءًا فاعلًا من هذا الحراك السياحي – الثقافي، مشيرًا إلى أن الفنّ هو أحد أعمدة صورة لبنان الجميلة في الخارج، وداعمًا أساسيًا لاقتصاده وثقافته.

بهذا اللقاء، يواصل راغب علامة تعزيز دوره كفنان يحمل همّ وطنه، ويؤمن بأن للفن رسالة تتجاوز المسارح والأضواء، لتصل إلى قلوب الناس ومراكز القرار.