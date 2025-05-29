يسرا تنتهى من بروفات فيلم الست لما تمهيدًا لبدء تصوير دورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أجرت النجمة يسرا البروفة الأخيرة قبل بدء تصوير دورها في فيلم الست لما الذى تعاقدت على بطولته مؤخرًا حيث انطلق الفيلم الأسبوع قبل الماضي بدونها، اذ تأجل تصوير مشاهدها الأولى بسبب تواجدها فرنسا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انتهت فعالياته يوم الأحد السبت الماضي الموافق 24 مايو.

يسرا أجرت بروفات "الست لما" في شركة محمد السبكي في حضور منتجتا الفيلم ندي السبكي ورنا السبكي إضافة إلى باقى فريق عمل الفيلم، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدأ لتصوير يسرا أو مشاهدها في الفيلم وسيكون التصوير في منطقة الزمالك وبعدها سيتوقف الفيلم بسبب بسبب إجازة عيد الأضحى على أن يُستأنف مرة أخرى بعد العيد.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب. فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى. وإخراج محمد نادر.