منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية جريئة من لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة منة فضالي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها أحدث ظهور لها من لبنان، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وعصرية نالت إعجاب متابعيها وتصدرت اهتمام الكثيرين.

إطلالة رياضية بلمسة أنيقة

نشرت منة فضالي مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي بنطلونًا رياضيًا باللون الأسود، مع "توب" مكشوف البطن بنفس اللون، في إطلالة جمعت بين البساطة والجرأة في آنٍ واحد.

إكسسوارات تكمل اللوك العصري

ونسّقت منة إطلالتها مع حذاء رياضي "كوتشي" ونظارة شمسية سوداء عصرية، مما أضفى على اللوك لمسة أنيقة وغير تقليدية، تناسب أجواء الصيف والرحلات الخارجية.

تفاعل المتابعين مع إطلالة منة فضالي

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أبدت إعجابها بإطلالتها، مشيدين بجمالها الطبيعي ورشاقتها، وعبّر الكثيرون عن إعجابهم بالستايل الجديد الذي ظهرت به، معتبرين أن منة فضالي تعرف دائمًا كيف تجذب الأنظار بإطلالات غير تقليدية.

منة فضالي في لبنان

يُذكر أن منة تتواجد حاليًا في لبنان، ولم توضح ما إذا كانت الزيارة تتعلق بمشروع فني جديد أم لقضاء عطلة، لكنها تحرص على مشاركة متابعيها بصور من رحلتها، مما يثير فضول جمهورها بشأن تفاصيل الزيارة.