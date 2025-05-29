نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر لـ دوت الخليج الفني: قصة ريستارت حدثت بالفعل خارج مصر..وبحضر فيلم هيروشيما مع أحمد السقا (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالكاتب أيمن بهجت قمر في العرض الخاص لـ فيلم ريستارت في إحدى مسارح مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة 6 أكتوبر وبحضور فريق العمل.

وتحدث أيمن بهجت قمر في حوار خاص لـ دوت الخليج عن سبب تحمسه لقضية فيلم ريستارت وأعماله القادمة.

ريستارت قصة حقيقية



وقال أيمن بهجت قمر: "قصة فيلم ريستارت مستوحى من قضية حدثت بالفعل خارج مصر وأتمنى أن الرسالة توصل للناس فكرة أن كلنا محتاجين رييستات من الدوشة اللي احنا فيها وحالة اللوثة دي فكلنا عاوزين الريستات ده ".



وقت التحضير لفيلم ريستارت



وعن وقت التحضير لفيلم ريستارت أضاف:" الفيلم اخد وقت طويل في التحضير من الفكرة ثم السيناريو ثم التصوير ".



موقف حاسم من الجزء الثاني لفيلم البدلة



وعن فكرة إمكانية تقديم جزء ثاني من فيلم البدلة قال:"لا وجود للجزء الثاني خالص ".

عمل سبنمائي في انتظار أيمن بهجت قمر



وعن أعماله القادمة أضاف:" بحضر لفيلم جديد اسمه "هيروشيما " مع أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال ".

أقيم العرض الخاص لفيلم ريستارت بأحد المسارح في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لطرحه بالسينمات يوم 29 من شهر مايو الجاري.



وحرص أبطال العمل على الدخول إلى السجادة الحمراء بعربية ربع نقل "تمنايه" يقودها محمد ثروت وبجانبه تامر حسني وباقي فريق العمل.

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.