ماجد المصري يحصد جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان الهلال الذهبي في العراق

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أحمد جودة - القاهرة - تُوّج الفنان ماجد المصري بجائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه المتميز في مسلسل "إش إش"، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الهلال الذهبي للإبداع الدرامي في دورته السابعة، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح سينما المنصور بساحة الاحتفالات الكبرى في العاصمة العراقية بغداد.

وقد سلّم الجائزة للنجم المصري، الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين ومدير دائرة السينما والمسرح، وسط حضور لافت من نجوم الفن العراقي وضيوف المهرجان، الذين احتفوا بالفائزين في أمسية درامية كبرى، أُشيد فيها بتنوع الأعمال وتطور مستوى الإنتاج التلفزيوني في المنطقة.

تقدير عربي لفنان مصري



ويُعد هذا التكريم تأكيدًا لمكانة الفنان ماجد المصري عربيًا، بعد سنوات طويلة من الحضور الدرامي القوي في مسلسلات مصرية لاقت صدى واسعًا في العالم العربي.



وقد عبّر ماجد عن سعادته الكبيرة بالجائزة، قائلًا: "تكريمي في العراق له مكانة خاصة في قلبي... شكرًا لرئيس المهرجان الإعلامي حيدر النعيمي، والدكتور جبار جودي، ولكل الشعب العراقي الكريم، الذي استقبلني بمحبة وصدق."

مسلسل "إش إش"... نجاح جماهيري في رمضان



جاء تكريم ماجد المصري عن دوره في مسلسل "إش إش" الذي عُرض في الموسم الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا واسعًا على منصات العرض المختلفة بالعراق، ونسب مشاهدة مرتفعة.

المسلسل ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، ويجمع بين الطابع الشعبي والصراعات الإنسانية، حيث يجسّد المصري شخصية رجب الجريتلي، الرجل الشعبي الذي يتمتع بكاريزما عالية، ويواجه مواقف متباينة بين الطرافة والدراما، مما جعله قريبًا من وجدان الجمهور، خصوصًا في الأحياء الشعبية.



وقد أصبحت شخصية رجب الجريتلي رمزًا دراميًا لهذا الموسم، خاصة مع تداول عدد كبير من المشاهد والجُمل الحوارية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبار البعض لها “أيقونة رمضان 2025”.



ابطال مسلسل "إش إش" مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، الفنانة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، الفنان علاء مرسي، الفنان طارق النهري، حمدي هيكل، ياسر عزت، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

الهلال الذهبي... منصة للتميز الدرامي

يُذكر أن مهرجان الهلال الذهبي بات من أبرز المهرجانات الدرامية في العراق، ويُقام سنويًا لتكريم أبرز الأعمال والشخصيات الفنية، محليًا وعربيًا، ويمثل نافذة مهمة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على طاقات جديدة في مجال الإنتاج الدرامي.



الدورة السابعة من المهرجان شهدت مشاركات نوعية لأعمال عراقية وعربية، كما تم خلالها تكريم عدد من الفنانين الرواد، وتوزيع جوائز لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة منجز العمر، إلى جانب جوائز التمثيل والإخراج والتقنيات الفنية.