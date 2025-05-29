نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام جمال لـ دوت الخليج الفني: محتاجين نعمل ريستارت للمجتمع..وبحضر لعمل سينمائي كوميدي (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنان إسلام جمال في العرض الخاص لفيلم ريستارت في إحدى مسارح مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة 6 أكتوبر.

وكشف إسلام جمال للفجر عن رأيه في قضية فيلم ريستارت والقضية التي يتمنى منناقشها كما تحدثت عن مسلسل عهد أنيس الذي يعرض له حاليًا بالإضافة لمشاريعه القادمة.

وبدأ إسلام حديثه بالمباركة لتامر حسني عن فيلم ريستارت معلقًا:" بقول لتامر ألف مليون مبروك وإن شاء الله يكسر الدنيا".

قضية يتمنى مناقشتها في السينما والدراما



وبسؤاله عن القضية التي يتمنى مناقشتها في الدراما أو السينما أضاف:"عندنا حاجات كتير المجتمع اصبح غريب، ومحتاج ريستات بجد، في حاجة غريبة مش مفهومة بجد، في ناس بتموت في كلاب في حاجة عجيبة مش بتاعت مصرين خالص مش احنا خالص معرفش مين دول ".

تحضيرات عهد أنيس



أما عن مسلسل عهد انيس قال:"كنت متحمس لمسلسل عهد انيس جدًا لأنه مختلف شوية مش هيعجب كل الناس ومش كل الناس هتفهموا يعني، بس انا الحاجات دي بتستفزني بكون عاوز اقدمها يعني، فتوكلنا على الله وعملتوا علطول ".

وقت التحضير لشخصية إسلام جمال في عهد أنيس



وعن وقت التحضير للعمل والشخصية أضاف:"خالص مخدتش وقت طويل، المسلسل مثلا اتعرض عليا النهاردة مثلا قرأت النص في يومين تلاته وبعدها بأسبوع كانوا حضروا كل حاجة وصورنا علطول وكان مسلسل لطيف الحمد لله ".



صعوبة مسلسل عهد أنيس



وعن اكتر المشاهد صعوبة في المسلسل قال:"اه في مشاهد اتعادت كتير لان فيها طلاسم وحاجات بتتقرأ فكان لازم احفظها، وكان طلبي الوحيد متسبليش الطلاسم دي بجد علشان متلبسش ".



متى إسلام جمال يعمل ريستارت ؟



وبسؤاله عن السنة والموقف والشخص الذي يتمنى عمل ريستارت فيهم قال:" اتمنى اعمل ربستارت لسنة 2024 اخرها لاني فقدت فيها ناس عزيزة عليا، وبالنسبة للشخص فهو رامي ابن عم تامر حسني صاحبي ومتربي معايا وزي اخويا الكبير، ممكن اروح ليه بهموم الدنيا ومشاكل واروح تمام الدنيا حلوة ".

جديد إسلام جمال الفترة القادمة



وعن الأعمال التي تنتظره الفترة المقبلة أضاف:" إن شاء الله في فيلم بعد العيد هنبدأ فيه وهو لايت كوميدي ".