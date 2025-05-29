نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين الناقد سيد محمود سلام مديرًا لـ مسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية السينمائي الروائي الطويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تعيين الناقد السينمائي سيد محمود سلام مديرًا لـ مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل، ضمن فعاليات الدورة الـ41 للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

الدورة الحالية تُقام تحت رعاية:

الدكتور أحمد فؤاد هنو – وزير الثقافة

الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد – محافظ الإسكندرية

وتُعد هذه الدورة عودة قوية لمسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل بعد توقفها لعدة سنوات، بسبب تراجع الإنتاج السينمائي المحلي، وتأتي هذه العودة في إطار السعي لإحياء دور السينما المصرية كقوة ناعمة، خصوصًا أن مصر تمتلك أقدم صناعة سينما في الشرق الأوسط، بتراث يتجاوز عمره 130 عامًا.

أفلام المهرجان ستُعرض في دور العرض السينمائية بالإسكندرية، بينما تُقام حفلات الافتتاح والختام في مكتبة الإسكندرية العريقة.

- يُذكر أن سيد محمود سلام هو عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وشغل عضوية مجلس إدارتها من 2015 حتى 2023، كما تولى منصب نائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في عدد من دوراته السابقة.