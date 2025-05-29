نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج خالد جلال لـ دوت الخليج الفني: المواجهه والتجوال جعلت وزاره الثقافه مهتمه بتوصيل المسرح لاصغر قريه ونجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى “دوت الخليج الفني” تصريح خاص مع المخرج خالد جلال وتحدث المخرج خالد جلال في العديد من الموضوعات المهمه ومنها فكرة فرقه المواجهه والتجوال وعن العديد من الأشياء في الأخراج و تأليفه كتاب عن الأخراج فقال المخرج خالد جلال المواجهه والتجوال هي فرقه تابعه للبيت الفني للمسرح بيديرها منتج شاب اسمه محمد الشرقاوي ومعاه فرقه كبيره وهو متحمس للمسرح وبيروحوا القري والنجوع ويكفي أن نجوع مصر بتشوف النوع ده من المسرح.

وتابع حديثه قائلًا أن وزاره الثقافه بقت مهتمه أنها توصل لأصغر قريه الفن ولا يقتصر على المحافظات فقط.

وقال المخرج خالد جلال من وجهه نظري المخرجين اللي واخدين حيز في المسرح هاني عفيفي وأسلام أمام وعبير علي واحمد فؤاد، ولو فكرت في تأليف كتاب عن الاخراج هيكون المثال اللي هشرح طريقتنا به هو قهوه ساده لإنه ا نموذج قوي للي عملناه وأيضًا هبوط اضطراري، دفعة بيومي فؤاد ونضال الشافعي، العرضين نموذجيين جدًا نقدر نسطر بهم في الكتاب وأيضا، سلم نفسك وعروض أخرى كثيره ممكن نتكلم بها عن طريقتنا.