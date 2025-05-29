فتح باب الإشتراك في دورة الفنان الكبير يحيي الفخراني بمهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة BUESFF

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت إدارة مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة BUESFF عن فتح باب الإشتراك أمام صناع الأفلام من الطلبة بالجامعات العربية والأجنبية في الدورة الثانية للمهرجان المقرر لها الفترة من ١٢ وحتي ١٤أكتوبر المقبل وتحمل إسم الفنان الكبير يحيي الفخراني.



وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر أن المهرجان حقق مردودا إيجابيا منذ الإعلان عن دورته الأولي مشيرا إلي أن عدد الأفلام التي شاركت في الأقسام والفعاليات العام الماضي تجاوز ال١٨٠٠ فيلم من الدول العربية والأجنبية وهو مايعكس إهتمام صناع الأفلام من الطلبة بالمهرجان وبالمشاركة والتنافس على الجوائز.

لافتا إلي أنه من المتوقع إن يزيد عدد أفلام الدورة الثانية نتيجة التوسع في الأنشطة والمسابقات الرسمية والموازية للمهرجان .

وشدد على أن الجامعة توفر كافة الإمكانيات لتقديم مهرجان نوعي يسهم في إكتشاف المواهب السينمائية بهدف تجديد الدماء في مجال صناعة الأفلام ومنح الفرص أمام الشباب والطلبة.



وقال الدكتور عادل صالح عميد كلية الإعلام وعلوم الإتصال ورئيس المهرجان : أن المكتب الفني للمهرجان بدأ في إستقبال الأفلام المشاركة وأن باب التقديم سيغلق يوم 8 أغسطس المقبل لتبدأ بعدها لجنة المشاهدة في إختيار وترشيح أفلام المسابقات المختلفة .

موضحا أنه يمكن لصناع الأفلام من الطلبة المشاركة عبر الرابط التالي:



https://filmfreeway.com/BUEISFF-BritishUniversityInternationalStudentsFilmFestival

لافتا إلي أن الدورة الثانية تحمل إسم الفنان الكبير يحيي الفخراني تقديرا لتاريخه الفني الحافل مشيرا إلي أنه سيتم تنظيم عدة فعاليات سينمائية عربية ودولية على هامش المهرجان الهدف منها توفير الخبرة والإحتكاك أمام صناع الأفلام من الطلبة ليكتسبوا مزيد من المهارات الإحترافية.



من جهتها ذكرت الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان أن الدورة الثانية تقام تحت شعار دعوة للتأمل في التجربة الإنسانية المشتركة سواء من خلال السرديات الثقافية المتبادلة أو القضايا العالمية أو القصص الشخصية التي يتردد صداها عبر القارات مشددة علي أن هذه الدعوة تجسد رسالة المهرجان في تعزيز الإبداع والحوار والتبادل الثقافي من خلال صناعة أفلام الطلبة.



وأوضحت أن المهرجان يضم 6 مسابقات للأفلام الروائية والتسجيلية والتحريك القصيرة التي لاتزيد مدتها عن الـ15 دقيقة والأفلام الخاصة بالميديا والأفلام التجريبية وأفلام المرأة.