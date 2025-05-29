أنجي علي لـ دوت الخليج الفني: السوشيال ميديا لها أضرار وفوائد كثيره

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الإعلاميه أنجي علي للفجر الفني في تصريح خاص عن موضوعات مهمه مثل السوشيال ميديا وفوائدها واضرارها وعن المحاور مفيد فوزي ومسيرته، ووقالت أنجي علي بشوف السوشيال ميديا لها أضرار وفوائد كثيره جدًا وياريت نركز اكثر على الفوائد وهي ما بتفرقش معايا أوي حتى بحكم عملي أنا بنزل شغل كتير ولكن انا من الناس اللي ما بحبهاش أوي.

و تحدثت أيضًا عن المحاور مفيد فوزي والاعلاميه امال العمده وقالت انا كان ليا الشرف وفخوره أن حملت جائزه تحمل اسم المحاور الكبير مفيد فوزي لان المحاور مفيد فوزي كان بالنسبه لي مش مجرد محاور فقط هو كان صديق غالي جدا عليا ودايما لما كنت اسعى لمعرفه معلومه كنت اساله كتير جدا لإنه كان من عصر غني جدًا بالمعلومات.

و أضافة كان المحاور مفيد فوز بيحبني جدًا لأني كنت بساله دائما وكان بيقولي ان كنت متعطشه جدا للمعلومات وهو كان شخص كبير أوي في الميديا هو والاعلاميه امال العمده