حلا شيحة تتصدر التريند مجددًا.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة حلا شيحة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن استعداداها لافتتاح قناة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، مشيرةً إلى أنها تنتظر من الجمهور متابعتها، ولم تكشف محتوى القناة.

حيث نشرت حلا عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام" صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلةً: "هاكون سعيدة جدًا بوجودكم معايا على قناتي في اليوتيوب.. تابعوني.. ولو متابعتونيش.. بحبكم جدًا".

آخر أعمال حلا شيحة





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم"

وشارك بالمسلسل أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.