غدًا.. قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية وفنية بالواحات البحرية بالجيزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان اليوم الخميس قافلة ثقافية وفنية بالواحات البحرية، بمحافظة الجيزة، تستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الموهوبين.

عروض ثقافة الجيزة

تبدأ فعاليات برنامج القافلة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة في تمام الخامسة مساء، وتشهد عرضًا فنيًا لفرقة بيت ثقافة الباويطي.

وتنتقل القافلة في صباح اليوم الثاني إلى مدرسة القصر الإعدادية، وتشمل تنفيذ ورشة تصميم أقنعة بالفوم للأطفال، وورشة حلي وإكسسوارات، وأخرى لتعليم أساسيات الخط العربي، بجانب عرض عرائس القفازية.



كما تقام محاضرة تثقيفية في الرابعة مساءً، بعنوان "الهوية الثقافية للواحات البحرية"، يعقبها أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء الواحات.

وتنفذ الفعاليات في اليوم الثالث، في العاشرة صباحا بمدرسة الباويطي الإعدادية، وتشمل ورشة لتعليم لخط العربي، وورشة تصميم مجسمات، وأخرى لتتفيذ حلي وإكسسوارات، بجانب عرض عرائس قفازية.

تأثير السوشيال ميديا على الثقافة المحلية

وتختتم القافلة في المساء ببيت ثقافة الباويطي، بلقاء بعنوان "تأثير السوشيال ميديا على الثقافة المحلية"، يعقبه أمسية شعرية.

تأتي القافلة ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، وذلك في إطار جهود تعزيز الثقافة والفنون، لا سيما في المناطق البعيدة والمحرومة، لإتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتعبير عن إبداعها وتنمية قدراتها.