روائع عبد الوهاب تتألق على مسرح معهد الموسيقى العربية ضمن سلسلة وهابيات

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة فنية تحمل عبق الزمن الجميل، وتأكيدًا على دور وزارة الثقافة في إحياء التراث الموسيقي العربي، تتواصل سلسلة "وهابيات" التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، لتُمتع الجمهور بروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن برنامج فني راقٍ يُقام في قلب القاهرة، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية.

موعد الحفل ومكانه

تُقام الفعالية يوم السبت الموافق 31 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً، بقيادة المايسترو المتميز حازم القصبجي، وبمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى، تحت إشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن فعاليات وزارة الثقافة المستمرة في دعم الفنون الراقية.

برنامج الحفل: تنويعة من أروع ما غنّى عبد الوهاب

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمال محمد عبد الوهاب، التي شكّلت وجدان أجيال من عشّاق الطرب، ومنها: "فوق الشوك"، "يا وابور قولي"، "مين عذبك"، "سهرت منه الليالي"، "لست قلبي"، موال "إمتى الزمان"، "أغار من قلبي"، "قلبي بيقولي كلام"، "إلا إنت"، "آه لو تعرف"، "بصراحة"، "سكن الليل"، "ليلة حب".

ويُشارك في أداء هذه الروائع نخبة من الأصوات المتميزة، هم: آيات فاروق، محمد طارق، أحمد عصام، وأحمد عادل.

إحياء التراث وتعزيز الذوق الفني

تأتي هذه السلسلة في إطار الرسالة الثقافية التي تتبناها دار الأوبرا المصرية لتعزيز الذوق الفني العام، والارتقاء بالوعي الموسيقي لدى الجمهور، خاصةً الأجيال الجديدة، من خلال تسليط الضوء على رموز الفن العربي الأصيل وتعريفهم برواد النغم العربي، وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب.

ختام يحمل الشجن والحنين

سلسلة "وهابيات" ليست مجرد حفلات موسيقية، بل هي رحلة إلى زمن الطرب الأصيل، حيث يلتقي الجمهور مع الأعمال التي تركت بصمة لا تُنسى في الوجدان العربي، في أمسية تُعيد للأذهان زمن الفن الجميل، وتُجدد الروح الفنية الراقية في قلوب الحضور.