ثقافة أسيوط تقدم "التكية" ضمن عروض الموسم المسرحي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، العرض المسرحي "التكية" لفرقة أبنوب المسرحية، ضمن عروض الموسم الحالي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أُقيم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط، وأعضاء لجنة التحكيم: الناقد مجدي الحمزاوي، الناقد صلاح فرغلي، والفنان محمود حنفي، ولفيف من الأدباء والفنانين.

أحداث عرض “التكية”

تدور أحداث العرض في عالم مغلق تحكمه طقوس صارمة، تتشابك الرغبة في النجاة مع شروط قاسية لا تعرف الرحمة، حتى يتحول الإنسان تدريجيا إلى كيان آخر.

وأوضح المخرج مارك صفوت أن العرض لا يقتصر على سرد قصة درامية تقليدية، بل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، كالظلم الاجتماعي، وذلك من خلال أداء قوي ومؤثر، مما يجعله بمثابة تجربة مسرحية ذات طابع توعوي وإنساني.

صناع عرض “التكية”

"التكية" تأليف محمود محمد سيد، أشعار سيد عبد الرازق، هندسة إضاءة مايكل يعقوب، ديكور وملابس مصطفى إبراهيم، أشعار وألحان روماني زاخر، ومخرج منفذ مصطفى عبد البصير.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، وبطولة مجموعة من النجوم والمواهب الصاعدة.

عروض اليوم بثقافة أسيوط

تقدم العروض يوميًا في الثامنة مساء، ويستضيف مسرح قصر ثقافة أسيوط، اليوم الخميس عرض "حيضان الدم" لفرقة طهطا المسرحية، من إخراج محمود أبو زيادة، ويقدم العرض المسرحي "حجر القلب" لفرقة موك، إخراج أسامة عبد الرؤوف، يوم الجمعة 30 مايو.



وتختتم العروض مساء السبت 31 مايو، بالعرض المسرحي "سترة" لفرقة قومية سوهاج، من إخراج مصطفى إبراهيم.