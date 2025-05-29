فيلم “المشروع x” لـ كريم عبدالعزيز يواصل تصدره المركز الأول بشباك تذاكر السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "المشروع x" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تصدره للمركز الأول بشباك تذاكر السينمات، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، حيث سجل إجمالي إيرادات إلي أكثر من 29 مليون جنيهًا بعد أسبوع من طرحه.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم المشروع X

ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.