سر تصدر إيمي سمير غانم تريند "جوجل".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن زوجها الفنان حسن الرداد استقبال مولودته الثانية، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام يظهر من خلاله يد الطفلة، وكتب قائلًا: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، الحمد لله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا".

إيمي سمير غانم

مسيرة إيمي سمير غانم الفنية

إيمي سمير غانم تُعد واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في جيلها، حيث بدأت مسيرتها في عالم الفن من خلال مشاركتها في أعمال فنية بجانب والديها الراحلين، النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، ونجحت سريعًا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أدائها العفوي وخفة ظلها.

قدمت إيمي العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة، من بينها مسلسلات مثل "هبة رجل الغراب"، الذي كان نقطة تحول في مسيرتها، حيث قدمت شخصية الفتاة البسيطة بأسلوب كوميدي جذب الجمهور. كما شاركت في أفلام سينمائية بارزة مثل "زنقة ستات" و"عسل أسود"، وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال الدراما الكوميدية.