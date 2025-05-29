القاهرة - محمد ابراهيم - يعود مسرح 90 بعرض مسرحي جديد يحمل عنوان “ديستوبيا”، يُعرض مساء الخميس 29 مايو على مسرح نهاد صليحة في تمام الساعة الثامنة، العرض من تأليف وإخراج أحمد خالد، ويغوص في عمق المجتمع الشعبي عبر الحارة المصرية التي تمثل بوتقة لأخطاء كبيرة وشخصيات مألوف.

مسرح 90 يقدم “ديستوبيا” على خشبة نهاد صليحة: الحارة المصرية في مرآة مسرحية جريئة

أحداث مسرحية "ديستوبيا"

تدور أحداث “ديستوبيا” في حارة تُوصف بالخبيثة، تتقاطع فيها مصائر شخصيات متعددة: من المعلم فاروق القماش (محمد طحاوي) والمعلم منصور الزنخ (محمود عصام)، إلى زينهم البلطجي (أحمد خالد) وشقيقته نورا (منة جمال)، وحوا شقيقة المعلم فاروق (نيرة أحمد)، وطه شقيق المعلم منصور (أحمد أشرف)، إلى جانب الضابط (سيد علوان) وشخصيات أخرى منها فرح جادون (إسراء أحمد)، دنيا نصبة (ليديا)، وخميس زقلة (لؤي هنداوي).

ويهبط على هذه الحارة الكاتب حمدي الشاذلي (جاسر) سعيًا لكشف قاتل ابنته المغتصبة، لتبدأ رحلة تقصٍّ تكشف المستور، وتُعرّي وجوهًا مألوفة في الحياة اليومية، المسرحية من تصميم موسيقي لنورا دسوقي، وسينوغرافيا من توقيع أحمد خالد، فيما تتولى مروة علي مهمة الإخراج المنفذ.

“ديستوبيا” ليست مجرد حكاية عن الحارة، بل عن انعكاسات الواقع ودوائره المغلقة، في عرض يعد جمهوره بكشف عوالم غير متوقعة، حيث يدور ذلك في إطار تشويقي مميز سيخطف أنظار وأضواء الجمهور.