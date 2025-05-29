نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه اليوم بدور العرض.. تعرف على مفاجآت فيلم "ريستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض اليوم في جميع دور العرض فيلم "ريستارت" لنجم الجيل تامر حسني وهنا الزاهد ونخبة من النجوم ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وايرادات عالية مثلما تحقق أفلام تامر حسني دائمًا.

ولكن يشمل الفيلم العديد من المفاجآت كما اعتاد تامر حسني أن يجذب الجمهور له فمن ضمن مفاجأت الفيلم هي ظهور أبناء تامر حسني (تاليا وأمايا وآدم) خلال مشهد أنهم من ضمن المتضررين من انقطاع الإنترنت، وأيضًا يظهر بالفيلم الفنان محمد رجب، حيث أنه وظهر النجم محمد رجب، فى مشهد نهاية فيلم ريستارت ويجسد شخصية ظابط يحقق فى شىء حدث داخل الفيلم وبمجرد ظهوره صفق له جميع الحضور.

بوستر فيلم ريستارت

ضيوف شرف فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني

يشارك النجم ولاعب الكرة أحمد حسام ميدو والفنانون شيماء سيف وإلهام شاهين ورانيا منصور كضيوف شرف في فيلم "ريستارت".

"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.

تامر حسني يستحوذ على تريندات "يوتيوب" بأجدد أعماله الفنية

استحوذ نجم الجيل تامر حسني على تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بأحدث أعماله الفنية الذي فاجأ بيها جمهوره منذ أيام وهما كليب "المقص" بمشاركة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وأيضًا كليب "ملكة جمال الكون" بمشاركة الفنان الشاب الشامي.

وطرح تامر حسني هذه الأغنيات على طريقة الفيديو كليب وهما من البوم "لينا معاد" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويذكر أنه قد حققت هذه الكليبات نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيهم.