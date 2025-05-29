نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. وئام مجدي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة وئام مجدي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها خبر وفاة جدتها، التي كانت تُعد إحدى الشخصيات القريبة جدًا إلى قلبها، وذلك عبر منشور مؤثر نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وئام مجدي



ونشرت “وئام” في منشورها: «توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي، ادعولها»، وهو ما أثار حالة كبيرة من الحزن والتعاطف بين متابعيها، الذين بادروا بمواساتها وترك آلاف التعليقات التي تعبر عن حزنهم ودعواتهم بالرحمة والمغفرة للفقيدة.

آخر أعمال وئام مجدي

يُذكر أن الفنانة وئام مجدي تألقت في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في مسلسلي "الكابتن" و"أهل الخطايا".

يتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويُخرجه المخرج معتز التوني، والعمل من إنتاج المنتج كريم أبو ذكري. يشارك في بطولته النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، وعمر شوقي، والفنان سامي مغاوري، وميمي جمال، ووئام مجدي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم.

مسلسل "أهل الخطايا"



أما مسلسل "أهل الخطايا"، فهو من بطولة جمال سليمان، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، وأحمد فهيم، وفرح الزاهد، وإسلام جمال، ومطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وولاء الشريف، ووئام مجدي، وسارة درزاوي، وأشرف زكي، وهنادي عبد الخالق، وعايدة فهمي، وعبير منير، وشريف عمر، ومحمود السراج، المسلسل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.