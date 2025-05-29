من إنتاج شاهد.. ناصر القصبي يشارك في مسلسل "فبراير الأسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم السعودي ناصر القصبي التحضيرات لعمل درامي جديد بعنوان "فبراير الأسود"، وهو من إنتاج "أعمال شاهد الأصلية"، ومن تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح. يُذكر أن هذا العنوان سبق أن استُخدم في فيلم سينمائي من بطولة الفنان الراحل خالد صالح.

وأعلنت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي عن تعاقد ناصر القصبي لبطولة المسلسل، على أن ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما تواصل الشركة المنتجة عملية ترشيح والتعاقد مع بقية فريق العمل.

وفي سياق فني آخر، يشارك القصبي أيضًا في بطولة فيلم "The Seven Dogs"، إلى جانب النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن تأليف محمد الدباح، ويضم نخبة من النجوم منهم هنا الزاهد، تارا عماد، منة شلبي، وسيد رجب. ولم تُعلن الجهة المنتجة بعد عن الموعد الرسمي لعرض الفيلم.

