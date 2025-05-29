إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بطفلة واختارا لها هذا الاسم أعلن الفنان حسن الرداد عن قدوم مولوده الثاني من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.ونشر حسن الرداد صورة ليده وهو يم إقرأ المزيد

أعلن الفنان حسن الرداد عن قدوم مولوده الثاني من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

ونشر حسن الرداد صورة ليده وهو يمسك بيد طفلته، وكتب حسن الرداد: "لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .. الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد ،اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".

وفادية هو اسم والدة حسن الرداد الراحلة والتي حزن كثيرا لفقدانها.

وكان حسن الرداد وإيمي سمير غانم رزقا بطفلهما الأول في يناير 2023 وأطلقا عليه اسم "فادي".