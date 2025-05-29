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أعلن الفنان حسن الرداد عن قدوم مولوده الثاني من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.
ونشر حسن الرداد صورة ليده وهو يمسك بيد طفلته، وكتب حسن الرداد: "لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .. الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد ،اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".
وفادية هو اسم والدة حسن الرداد الراحلة والتي حزن كثيرا لفقدانها.
وكان حسن الرداد وإيمي سمير غانم رزقا بطفلهما الأول في يناير 2023 وأطلقا عليه اسم "فادي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بطفلة واختارا لها هذا الاسم أعلن الفنان حسن الرداد عن قدوم مولوده الثاني من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.ونشر حسن الرداد صورة ليده وهو يم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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